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Клуб НХЛ "Бостон" уволил Клода Жюльена с поста главного тренера команды

Спорт
7 февраля, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
И. о. главного тренера назначен Брюс Кэссиди
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Клод Жюльен

Клод Жюльен

© AP Photo/Mary Schwalm

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Клод Жюльен отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон". Об этом сообщает пресс- служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Брюс Кэссиди, который был помощником Жюльена.

Жюльен возглавлял "Бостон" с 2007 года, это рекордный показатель по времени нахождения на посту главного тренера среди действующих наставников лиги. За это время команда одержала 419 побед в 759 матчах. Под руководством Жюльена "Бостон" в 2011 году стал обладателем Кубка Стэнли. По итогам сезона-2008/09 он был признан лучшим тренером.

На Кубке мира 2016 года Жюльен находился в тренерском штабе сборной Канады, ставшей обладателем трофея. Также на его счету золотая медаль Олимпийских игр 2014 года в качестве помощника главного тренера сборной Канады.

В нынешнем сезоне "Бостон" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 58 очков после 55 игр. Последние два сезона клуб не выходил в плей-офф.

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