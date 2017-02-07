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Брестское "Динамо" подтвердило информацию о переговорах с Кураньи

Спорт
7 февраля, 17:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Накануне бывший форвард сборной Германии прибыл на тренировочный сбор белорусской команды в Турцию
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Кевин Кураньи

Кевин Кураньи

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Белорусский футбольный клуб "Динамо" из Бреста ведет переговоры с бывшим нападающим московского "Динамо" и сборной Германии Кевином Кураньи. Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе брестской команды Ольга Хижинкова.

Во вторник портал "Трибуна" со ссылкой на источник сообщил, что 34-летний форвард может перейти в брестское "Динамо".

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"Действительно, мы ведем переговоры с Кураньи о подписании контракта. Вчера (6 февраля) он прибыл на тренировочный сбор команды в Турцию. Если мы придем к общему знаменателю, и его все устроит, то мы с удовольствием подпишем соглашение. Детали предложенного договора мы пока держим в секрете", - сказала Хижинкова.

"Мы стремимся к тому, чтобы удовлетворить запросы игрока. На данный момент он находится без клуба, поэтому речь идет сейчас о том, завершать ли ему карьеру, поддерживать форму до открытия летнего трансферного окна или найти себе команду. Очень надеемся, что он примет наше предложение", - добавила она.

Кураньи покинул московское "Динамо" летом 2015 года. В составе столичной команды нападающий провел 145 матчей, в которых забил 56 мячей. В сезоне-2015/16 форвард выступал за немецкий "Хоффенхайм", в составе которого не забил ни одного гола в 14 играх. На данный момент Кураньи находится в статусе свободного агента.

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