Бабаев: информация об интересе ЦСКА к Зегелару не соответствует действительности

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Информация об интересе российского футбольного клуба ЦСКА к игроку португальского "Спортинга" Марвину Зегелару не соответствует действительности. Об этом заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев в эфире "Спорт FM".

Ранее сообщалось, что российский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста €5 миллионов.

"Это не соответствует действительности", - сказал Бабаев.

Зегелар, выступавший за юношеские команды голландского "Аякса", играет на позиции левого защитника или полузащитника. 1 июня 2016 года "Спортинг" приобрел футболиста у португальского клуба "Риу Аве" за €1 млн. В составе "Спортинга" голландец сыграл 29 матчей за два сезона, в которых забил один гол.