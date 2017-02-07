Бабаев: информация об интересе ЦСКА к Зегелару не соответствует действительности

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Информация об интересе российского футбольного клуба ЦСКА к игроку португальского "Спортинга" Марвину Зегелару не соответствует действительности. Об этом заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев в эфире "Спорт FM".
Ранее сообщалось, что российский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста €5 миллионов.
"Это не соответствует действительности", - сказал Бабаев.
Зегелар, выступавший за юношеские команды голландского "Аякса", играет на позиции левого защитника или полузащитника. 1 июня 2016 года "Спортинг" приобрел футболиста у португальского клуба "Риу Аве" за €1 млн. В составе "Спортинга" голландец сыграл 29 матчей за два сезона, в которых забил один гол.