Москва создаст единую платформу видеонаблюдения в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Городская система видеонаблюдения станет базой для единой видеоплатформы, в которую в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года будут интегрированы камеры стадионов, фан-зон, транспортной и пешеходной инфраструктуры, а также некоторые частные системы (гостиницы, торговые центры). Об этом на форуме "Технологии безопасности" сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

"Появление единой платформы видеонаблюдения поспособствует выполнению нашей главной задачи: созданию комфортной и безопасной среды при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года", - пояснил Горбатько.

В период подготовки к проведению мирового первенства единая платформа видеонаблюдения осуществляет контроль за ходом строительства объектов и содержанием территорий, а также помогает в планировании инфраструктуры. А летом 2018 года, когда в Москве будут проходить матчи чемпионата мира, видеонаблюдение будет мониторить ситуацию в столице для обеспечения безопасности.

Единая платформа видеонаблюдения собирает и хранит все данные, поступающие с интегрированных в нее камер. Основная часть - более 150 тыс. камер - входит в городскую систему видеонаблюдения. Прямой доступ к изображению с камер предоставлен сотрудникам органов исполнительной власти и сотрудникам правоохранительных органов.

Срок хранения архива по умолчанию составляет пять дней. Однако любой житель города в случае какого-либо происшествия может забронировать видео с камер на 30 дней.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Москва примет 12 игр, включая матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.

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