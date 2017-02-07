Баскетболистки УГМК обыграли "Лилль" в матче Евролиги

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки российского УГМК одержали победу над французским "Лиллем" со счетом 91:69 в домашнем матче группового этапа Евролиги.

В составе екатеринбургского клуба самым результативным игроком стала Бриттни Грайнер, набравшая 19 очков.

УГМК занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 23 очка. "Лилль", в активе которого 17 баллов, идет пятым.

Следующий матч УГМК проведет 16 февраля дома против оренбургской "Надежды".