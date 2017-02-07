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Баскетболистки УГМК обыграли "Лилль" в матче Евролиги

Спорт
7 февраля, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 91:69
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки российского УГМК одержали победу над французским "Лиллем" со счетом 91:69 в домашнем матче группового этапа Евролиги.

В составе екатеринбургского клуба самым результативным игроком стала Бриттни Грайнер, набравшая 19 очков.

УГМК занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 23 очка. "Лилль", в активе которого 17 баллов, идет пятым.

Следующий матч УГМК проведет 16 февраля дома против оренбургской "Надежды".

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