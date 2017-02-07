FIDE и шахматная федерация Югры подписали соглашение о проведение Олимпиады

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международная федерация шахмат (FIDE) и Федерации шахмат Югры подписали соглашение о подготовке и проведении в Ханты-Мансийске Всемирной Олимпиады 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации (РШФ).

"В рамках соглашения начнется подготовка к главному мировому шахматному форуму, который пройдет в Ханты- Мансийске в 2020 году. Согласно нему, Федерации шахмат Югры были переданы полномочия исполнительной дирекции Олимпиады-2020",- говорится в сообщении пресс-службы.

Всемирная шахматная Олимпиада уже проводилась в Ханты-Мансийске в 2010 году.