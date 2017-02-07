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Кириллов: российским хоккеистам безразлично, с кем играть в финале Универсиады

Спорт
7 февраля, 19:40 UTC+3 АЛМА-АТА /Спец.корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Финальный матч между сборными России и Казахстана состоится 8 февраля и завершит соревновательную программу Универсиады
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АЛМА-АТА, 7 февраля. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мужская сборная России по хоккею готова играть в финале Универсиады с любым соперником и решать главную задачу - выиграть золотые медали. О этом сообщил ТАСС капитан команды Дмитрий Кириллов.

Во вторник в полуфинале россияне одержали победу над командой Канады со счетом 4:1. В другом матче 1/2 финала сборная Казахстана с таким же счетом победила чехов.

"Победа в матче с канадцами далась нам нелегко, но мы к нему усердно готовились, настрой был стопроцентный, - отметил Кириллов. - Практически все три периода мы строго играли в обороне, только в конце матча чуть-чуть дали слабинку, за что поплатились пропущенной шайбой. А так очень четко выполняли тренерское задание и не дали канадцам вообще шансов, отсюда и результат".

"Теперь нам нужно собрать оставшиеся силы и выиграть золотые медали. Нам без разницы, с кем играть в финале, ведь задача одна - стать чемпионами", - сказал капитан сборной России.

Финальный матч между сборными России и Казахстана состоится 8 февраля и завершит соревновательную программу Универсиады.

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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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