Кириллов: российским хоккеистам безразлично, с кем играть в финале Универсиады

АЛМА-АТА, 7 февраля. /Спец.корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мужская сборная России по хоккею готова играть в финале Универсиады с любым соперником и решать главную задачу - выиграть золотые медали. О этом сообщил ТАСС капитан команды Дмитрий Кириллов.

Во вторник в полуфинале россияне одержали победу над командой Канады со счетом 4:1. В другом матче 1/2 финала сборная Казахстана с таким же счетом победила чехов.

"Победа в матче с канадцами далась нам нелегко, но мы к нему усердно готовились, настрой был стопроцентный, - отметил Кириллов. - Практически все три периода мы строго играли в обороне, только в конце матча чуть-чуть дали слабинку, за что поплатились пропущенной шайбой. А так очень четко выполняли тренерское задание и не дали канадцам вообще шансов, отсюда и результат".

"Теперь нам нужно собрать оставшиеся силы и выиграть золотые медали. Нам без разницы, с кем играть в финале, ведь задача одна - стать чемпионами", - сказал капитан сборной России.

Финальный матч между сборными России и Казахстана состоится 8 февраля и завершит соревновательную программу Универсиады.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко