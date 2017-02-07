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Ринат Билялетдинов может возглавить латвийский ФК "Спартак"

Спорт
7 февраля, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Тренер рассказал ТАСС, что находится в Латвии и знакомится с ситуацией
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Ринат Билялетдинов

Ринат Билялетдинов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский тренер Ринат Билялетдинов находится в Латвии на переговорах с футбольным клубом "Спартак" из Юрмалы. Об этом сам Билялетдинов сообщил ТАСС.

"Пока без комментариев. Я нахожусь в Латвии, знакомлюсь с ситуацией, но преждевременно говорить, что что-то уже документально зафиксировано. Веду ли я переговоры? Не без этого, я тут и мне интересно посмотреть, как футбол выглядит в Прибалтике", - сказал Билялетдинов.

Тренерская карьера Билялетдинова началась в 2004 году, когда он вошел в тренерский штаб дублирующего состава московского "Локомотива". С 2004 по 2010 год специалист являлся главным тренером дубля железнодорожников, с ноября по декабрь 2007 года был исполняющим обязанности наставника основной команды. В 2014 году Билялетдинов вошел в тренерский штаб казанского "Рубина". В 2015 году он был назначен главным тренером, но в сентябре того же года контракт с ним был расторгнут.

Сезон-2016 "Спартак" из Юрмалы закончил на первом месте чемпионата Латвии, набрав 55 очков. Сезон-2017 стартует в марте этого года. "Спартак" в первом туре сыграет с рижским РФШ 11 марта.

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