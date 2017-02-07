Ринат Билялетдинов может возглавить латвийский ФК "Спартак"Спорт 7 февраля, 20:39
Ротенберг: IIHF готова до последнего ждать в вопросе участия игроков НХЛ на ОлимпиадеСпорт 7 февраля, 20:37
Оригиналы иллюстраций к сказам Бажова представили на выставке на УралеНовости Урала 7 февраля, 20:09
Двукратная чемпионка ОИ по биатлону Нойнер требует дисквалифицировать сборные за допингСпорт 7 февраля, 19:54
Мизулина предлагает наказывать педофилов за общение с детьми в интернете сроком до 12 летОбщество 7 февраля, 19:52
Железная дорога привела замминистра транспорта в БурятиюПолитика 7 февраля, 19:29
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так простоПолитика 7 февраля, 19:27
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружияМеждународная панорама 7 февраля, 19:11
Москва создаст единую платформу видеонаблюдения в преддверии ЧМ-2018Спорт 7 февраля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский тренер Ринат Билялетдинов находится в Латвии на переговорах с футбольным клубом "Спартак" из Юрмалы. Об этом сам Билялетдинов сообщил ТАСС.
"Пока без комментариев. Я нахожусь в Латвии, знакомлюсь с ситуацией, но преждевременно говорить, что что-то уже документально зафиксировано. Веду ли я переговоры? Не без этого, я тут и мне интересно посмотреть, как футбол выглядит в Прибалтике", - сказал Билялетдинов.
Тренерская карьера Билялетдинова началась в 2004 году, когда он вошел в тренерский штаб дублирующего состава московского "Локомотива". С 2004 по 2010 год специалист являлся главным тренером дубля железнодорожников, с ноября по декабрь 2007 года был исполняющим обязанности наставника основной команды. В 2014 году Билялетдинов вошел в тренерский штаб казанского "Рубина". В 2015 году он был назначен главным тренером, но в сентябре того же года контракт с ним был расторгнут.
Сезон-2016 "Спартак" из Юрмалы закончил на первом месте чемпионата Латвии, набрав 55 очков. Сезон-2017 стартует в марте этого года. "Спартак" в первом туре сыграет с рижским РФШ 11 марта.