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"Витязь" прервал победную серию из восьми матчей в КХЛ, уступив минскому "Динамо"

Спорт
7 февраля, 22:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:4
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Хоккеисты минского "Динамо"

Хоккеисты минского "Динамо"

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минское "Динамо" по буллитам победило подольский "Витязь" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Кулаков (9-я минута), Роб Клинкхаммер (20) и Илья Шинкевич (39), победный буллит на счету Аарона Палушая. У проигравших отличились Миро Аалтонен (26), Алексей Копейкин (32) и Роман Горак (41).

"Витязь" прервал серию из восьми побед.

В турнирной таблице Западной конференции "Витязь" занимает седьмое место, набрав в 57 матчах 93 очка. "Динамо" с 100 очками после 57 игр идет шестым.

В следующем матче "Витязь" 14 февраля примет пекинский "Куньлунь", "Динамо" в тот же день также дома сыграет с тольяттинской "Ладой".

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