"Витязь" прервал победную серию из восьми матчей в КХЛ, уступив минскому "Динамо"

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минское "Динамо" по буллитам победило подольский "Витязь" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Александр Кулаков (9-я минута), Роб Клинкхаммер (20) и Илья Шинкевич (39), победный буллит на счету Аарона Палушая. У проигравших отличились Миро Аалтонен (26), Алексей Копейкин (32) и Роман Горак (41).
"Витязь" прервал серию из восьми побед.
В турнирной таблице Западной конференции "Витязь" занимает седьмое место, набрав в 57 матчах 93 очка. "Динамо" с 100 очками после 57 игр идет шестым.
В следующем матче "Витязь" 14 февраля примет пекинский "Куньлунь", "Динамо" в тот же день также дома сыграет с тольяттинской "Ладой".