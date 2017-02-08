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ФХР рассматривает Казань и Ярославль в качестве места проведения игр Еврочелленджа

Спорт
8 февраля, 9:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Игры предварительно намечены на 10 и 16 апреля
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МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает Казань, Ярославль и Челябинск в качестве места проведения матчей Еврочелленджа между сборными России и Франции. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Игры предварительно намечены на 10 и 16 апреля.

"Сейчас ведутся переговоры по Казани, Ярославлю и Челябинску. Все три варианта рассматриваются", - сказал Ротенберг.

Еврочеллендж - турнир, созданный в 2011 году в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран, включая Россию. Соревнование служит этапом подготовки для многих команд к чемпионату мира. Ведущие сборные из четырех стран (России, Швеции, Чехии и Финляндии) выступают в Еврочеллендже с апреля, проводя по два спаренных матча с соперниками, более низкими по рангу.

Российские хоккеисты в рамках этого соревнования сыграют и с командой Швейцарии на выезде в середине апреля.

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