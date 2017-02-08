Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американская легкоатлетка Харпер-Нельсон дисквалифицирована на три месяца за допинг

Спорт
8 февраля, 9:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В организме спортсменки было найдено запрещенное вещество гидрохлоротиазид
Поделиться
Материал из 1 страницы
Доун Харпер-Нельсон

Доун Харпер-Нельсон

© EPA/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Игр-2008 в беге на 100 метров с барьерами американка Доун Харпер-Нельсон дисквалифицирована на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс- служба Антидопингового агентства США (USADA).

32-летняя американка сдала допинг-пробу, которая оказалась положительной, во внесоревновательный период (1 декабря прошлого года). Запрещенное вещество гидрохлоротиазид попало в организм спортсменки с лекарством от гипертонии. Легкоатлетка согласилась с предъявленными ей обвинениями.

В активе Харпер-Нельсон серебро Олимпийских игр 2012 года, а также бронза чемпионата мира - 2011.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской
4
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"
5
ПВО в Москве привели в высшую степень боеготовности
6
МВД России совместно с ФСБ пресекли деятельность группы хакеров
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама