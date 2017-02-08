Американская легкоатлетка Харпер-Нельсон дисквалифицирована на три месяца за допинг

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Игр-2008 в беге на 100 метров с барьерами американка Доун Харпер-Нельсон дисквалифицирована на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс- служба Антидопингового агентства США (USADA).
32-летняя американка сдала допинг-пробу, которая оказалась положительной, во внесоревновательный период (1 декабря прошлого года). Запрещенное вещество гидрохлоротиазид попало в организм спортсменки с лекарством от гипертонии. Легкоатлетка согласилась с предъявленными ей обвинениями.
В активе Харпер-Нельсон серебро Олимпийских игр 2012 года, а также бронза чемпионата мира - 2011.