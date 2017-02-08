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Хоккеисты олимпийской сборной России весной сыграют в Южной Корее

Спорт
8 февраля, 9:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Матчи пройдут в рамках инспекционного визита Федерации хоккея России (ФХР), посвященного подготовке к зимним Играм-2018
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Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская сборная России весной нынешнего года сыграет товарищеские матчи в Южной Корее в рамках инспекционного визита Федерации хоккея России (ФХР), посвященного подготовке к зимним Играм-2018. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Визит представителей ФХР будет связан с проверкой олимпийской инфраструктуры для возможного проведения сбора российских хоккеистов перед Играми в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Ранее сообщалось, что федерация рассматривает возможность подготовки команды в Новогорске, а затем вылета в Южную Корею, либо возможность проведения перед Олимпийскими играми сбора во Владивостоке и Хабаровске.

"Мы сейчас провели переговоры с нашими коллегами из Южной Кореи. Для того, чтобы принять окончательное решение по сбору там, мы и планируем провести весной эти товарищеские матчи мужской олимпийской сборной - наша делегация летит проверять на месте инфраструктуру и все остальные условия, - сказал Ротенберг. - Даты игр еще обсуждаются - возможно, матчи пройдут после первого раунда плей-офф КХЛ".

Олимпийская команда России была создана решением правления ФХР в конце декабря 2015 года. В нее входят хоккеисты не старше 25 лет, задачей команды является подготовка ближайшего резерва для национальной сборной страны.

Также в сентябре в Южной Корее планируется проведение матчей с участием женской сборной России.

"Планируется провести там турнир с участием нашей команды, сборных Канады и Южной Кореи. Но более подробно все выяснится в процессе переговоров: чтобы принять окончательное решение по сборам перед Играми, мы будем сами изучать все возможные варианты. Будет на месте проверятся вся инфраструктура, логистика, проживание, питание, после чего мы примем уже решение, провести ли эти сборы в Южной Корее, либо в другом месте", - пояснил первый вице- президент ФХР.

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