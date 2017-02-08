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Горнолыжники из Израиля проведут официальные соревнования на курорте в КЧР

Спорт
8 февраля, 10:31 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 8, февраля. /ТАСС
В рамках соревнований состоятся две официальные гонки среди мужчин в дисциплине супергигант
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ЧЕРКЕССК, 8 февраля. /ТАСС/. Международные соревнования по горнолыжному спорту категории Международной федерации лыжного спорта (FIS), организованные Федерацией лыжного спорта Израиля, пройдут 16 февраля на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщает пресс-служба "Курортов Северного Кавказа" (КСК).

В рамках соревнований состоятся две официальные гонки среди мужчин в дисциплине супергигант.

"В связи с тем, что Израиль по своим климатическим и географическим особенностям не может принимать официальные международные старты FIS в скоростных дисциплинах, израильская федерация обратилась с просьбой о содействии к Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России и КСК. Принято решение предоставить возможность израильским горнолыжникам провести свои соревнования на "Архызе", - сказал вице-президент ФГССР Валерий Цыганов.

По его словам, "Архыз" на сегодня - один из немногих горнолыжных комплексов в России, имеющих сертифицированные трассы для проведения супергиганта и скоростного спуска, позволяющие проводить соревнования на самом высоком уровне в соответствии со стандартами FIS.

С 15 по 18 февраля на "Архызе" также будет проходить чемпионат России по горнолыжному спорту и первенство страны среди юниоров.

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