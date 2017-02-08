"Томь" не станет предлагать контракты двум ливийским футболистам

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. "Томь" не станет предлагать контракты двум футболистам из Ливии - 19-летнему полузащитнику Осаме Албедви и 20-летнему нападающему Муфтаху Тактаку, которые находились на просмотре в команде. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор томичей Руслан Киселев.

Ливийские игроки должны были отправиться на первый сбор команды, однако, как стало известно, смогли присоединиться к ней только на втором. В команде игроки пробыли четыре дня.

"Мы не станем предлагать им контракты, они покинули команду. Таково решение тренерского штаба", - сообщил Киселев.

Тактак, выступающий на позиции атакующего полузащитника, осенью начал привлекаться в сборную страны, попадал в заявки на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года, однако на поле не выходил. 8 января он вышел на поле в товарищеской встрече со сборной Сенегала (1:2). Албедви неоднократно вызывался в молодежную сборную страны. Игроки могли стать первыми в истории представителями Ливии в чемпионате России.