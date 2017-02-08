Талисман ЧМ-2018 Забивака посетил штаб-квартиру ФИФА в Цюрихе

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака посетил штаб-квартиру Международной федерации футбола (ФИФА) в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Волк Забивака побывал в штаб-квартире ФИФА. Быстро освоился", - говорится в сообщении.
Кампания по выбору официального талисмана ЧМ-2018 стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, затем специальное жюри отобрало трех финалистов - волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого был объявлен победитель, - им стал волк по имени Забивака.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
Официальный талисман #ЧМ2018 волк Забивака накануне побывал в штаб-квартире FIFA в Цюрихе! Быстро освоился#Забивака pic.twitter.com/YcTmmBJ4vY— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 8 февраля 2017 г.