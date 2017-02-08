Екатеринбург примет чемпионат России по самбо в марте 2017 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Екатеринбург примет чемпионат России по самбо, турнир пройдет с 3 по 6 марта во Дворце игровых видов спорта. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

"Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении в марте этого года в Екатеринбурге чемпионата России по самбо. Соревнования состоятся с 3 по 6 марта во Дворце игровых видов спорта. В 2003 году чемпионат страны проходил в Екатеринбурге, а в 2006 и 2014 годах - в Верхней Пышме", - говорится в сообщении.

Делегация Свердловской области будет представлена лучшими самбистами региона, среди которых пятикратный чемпион мира Илья Хлыбов и четырехкратный чемпион мира Альсим Черноскулов. "У нас 13 февраля будут сборы в Верхней Сысерти (Свердловская область). Стараемся уехать из города, чтобы ничего не отвлекало, все дела в сторону, все силы на подготовку. В рамках подготовки к соревнованиям увеличиваем интенсивность тренировок, разбираем записи прошедших соревнований, смотрим основных соперников", - пояснил в беседе с ТАСС Черноскулов.

Сейчас Черноскулов тренируется в клубе УГМК (Уральской горно-металлургической компании) в Верхней Пышме (Свердловская область), где скоро появится Дворец самбо площадью 8,7 тыс. квадратных метров. Предполагается, что главная арена Дворца самбо будет рассчитана на 1 тыс. мест, также предусмотрены два тренировочных зала.

Всего за возможность представлять Российскую Федерацию на чемпионате мира и Европы (чемпион России традиционно едет на чемпионат мира, а финалист получает право выступить на чемпионате Европы) будут бороться более 500 сильнейших самбистов страны.