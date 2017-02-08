СМИ: Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года

ВРИО губернатора Максим Решетников поздравил лучших ученых ПрикамьяНовости партнеров 8 февраля, 16:24
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озеромКультура 8 февраля, 16:20
Корабли авианосной группы ВМФ вернулись из Сирии в Североморск. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 8 февраля, 16:07
Посол РФ в Иране: сообщения о планах поставок С-400 не соответствуют действительностиПолитика 8 февраля, 16:05
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 8 февраля, 16:05
Минспорт сохранит все мероприятия по подготовке к Паралимпиаде-2018Спорт 8 февраля, 16:00
РАН недовольна развитием прикладных наук в РоссииНаука 8 февраля, 15:58
Писатель Орхан Памук приедет в Россию и встретится со своими читателямиКультура 8 февраля, 15:58
Мария Шарапова получила специальное приглашение на турнир в МадридеСпорт 8 февраля, 15:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом сообщает журналист ZDF Нильс Кабен на своей странице в Twitter.
Такое решение было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, где в четверг стартует чемпионат мира.
Tjumen wird nicht Ausrichter der WM 2021#tjumen #biathlonwm20121 #mclarenreport— Nils Kaben (@NKaben) February 8, 2017
21 января состоялось экстренное заседание исполкома IBU, на котором прошло обсуждение доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По итогам заседания было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU, в отношении оставшихся семи расследование продолжается.
Тогда же IBU принял решение провести внеочередной конгресс организации после требований биатлонистов ужесточить борьбу с допингом. Предложения были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.
Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам текущего сезона.