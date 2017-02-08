СМИ: Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом сообщает журналист ZDF Нильс Кабен на своей странице в Twitter.

Такое решение было принято на заседании внеочередного конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Хохфильцене, где в четверг стартует чемпионат мира.

Tjumen wird nicht Ausrichter der WM 2021#tjumen #biathlonwm20121 #mclarenreport — Nils Kaben (@NKaben) February 8, 2017

21 января состоялось экстренное заседание исполкома IBU, на котором прошло обсуждение доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По итогам заседания было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU, в отношении оставшихся семи расследование продолжается.

Тогда же IBU принял решение провести внеочередной конгресс организации после требований биатлонистов ужесточить борьбу с допингом. Предложения были изложены в письме, под которым подписалось порядка 170 спортсменов. В документе содержатся призывы не пускать на Олимпийские игры и чемпионаты мира биатлонистов с допинговыми историями, отстранить подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, сократить квоты для попавшихся на допинге стран, существенно увеличить штрафы за нарушение антидопинговых правил для спортсменов и федераций.

Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам текущего сезона.