Мария Шарапова получила специальное приглашение на турнир в Мадриде

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Мария Шарапова получила специальное приглашение на турнир в МадридеСпорт 8 февраля, 15:46
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова, отстраненная за употребление запрещенного вещества мельдония, получила wild-card (специальное приглашение) на участие в турнире в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
"Шарапова будет выступать на нашем турнире в 2017 году", - говорится в сообщении.
"Шарапова попросила предоставить ей приглашение на турнир и, рассмотрев этот вопрос, мы решили выдать ей wild-card. Шарапова является одной из лучших теннисисток последних 15 лет, она выигрывала наш турнир и всегда хорошо играет в Мадриде. Уверен, что она будет очень мотивированной", - считает директор соревнований Маноло Сантана, слова которого приводит пресс-служба турнира.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, который стартует 26 апреля.
Турнир в Мадриде пройдет с 5 по 14 мая.