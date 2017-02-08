Баскетболистки "Надежды" победили "Бурж" в матче Евролиги

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Баскетболистки российской "Надежды" одержали победу над французским "Буржем" со счетом 69:61 в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Оренбургская команда после 12 матчей набрала 21 очко и занимает второе место в группе B, возглавляет турнирную таблицу екатеринбургский УГМК (23 очка).
В следующем матче 15 февраля баскетболистки оренбургского клуба сыграют с УГМК в гостях.