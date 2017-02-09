ЦСКА сыграет с сербской "Црвеной Звездой" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в четверг с сербским клубом "Црвена Звезда" в матче 22-го тура баскетбольной Евролиги. Белградская команда одержала зимой девять побед подряд в Евролиге, в том числе и над армейцами, которых сумела обыграть впервые в истории.

"Црвена Звезда" выиграла в Евролиге 12 матчей при девяти поражениях, занимая четвертое место - при 15 победах у армейцев (вторая строчка). Белградский клуб в последние месяцы выступает блистательно, хотя в предыдущем туре победная серия "Звезды" прервалась - на своей площадке она проиграла турецкому "Анадолу Эфесу" (72:86).

29 декабря "Црвена Звезда" на домашней площадке победила ЦСКА - 78:67. Встреча запомнилась не только неожиданным поражением армейцев, которые на тот момент уверенно лидировали, встречаясь с командой из подвала таблицы. Болельщики сербского клуба провели на домашней арене трогательную акцию, почтив память погибших в авиакатастрофе "Ту-154" под Сочи.

"Црвена Звезда" выиграла два последних чемпионата Сербии, став сильнейшим клубом страны спустя почти 20 лет. Клуб пережил банкротство, однако его спас бывший мэр Белграда и премьер-министр Сербии Небойша Чович, который стал президентом "Црвены Звезды" и привел черногорского специалиста Деяна Радоньича. Хотя "Црвена Звезда" продолжила делать ставку на молодых сербских баскетболистов, это вскоре дало результат как в национальном чемпионате, так и Евролиге. В прошлом сезоне впервые в новейшей истории турнира "Црвена Звезда" пробилась в четвертьфинал, где, впрочем, уступила ЦСКА, и близка к повторению этого успеха.

В отличие от своего соперника, ЦСКА после Нового года выступает неудачно, потеряв лидерство в Евролиге, хотя участие команды в четвертьфинале сомнений не вызывает. Неделю назад победитель Евролиги прошлого сезона уступил в гостях финалисту 2016 года - турецкому "Фенербахче", потерпев уже шестое поражение в турнире и уступив единоличное лидерство испанскому "Реалу" из Мадрида.

Матч ЦСКА - "Црвена Звезда" пройдет на московской арене "Мегаспорт", начало - 19:00 мск. В четверг свою игру 22-го тура проведет и казанский УНИКС, который принимает "Реал". Волжане одержали в турнире семь побед, занимая лишь 13-е место.