Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью Чанова

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью известного советского футболиста Виктора Чанова. Об этом говорится в Twitter национальной команды.

Чанов скончался 8 февраля в возрасте 57 лет.

Ушёл из жизни экс-вратарь сборной СССР Виктор Чанов... Скорбим... pic.twitter.com/r3YssWlCnG — Сборная России (@TeamRussia) 8 февраля 2017 г.

Также соболезнования родным и близким Чанова выразили киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", воспитанником которого был голкипер.

Чанов начал профессиональную карьеру футболиста в донецком "Шахтере" (1978-1981) с которым в 1980 году завоевал Кубок СССР. В составе киевского "Динамо" (1982-1990) он стал трехкратным чемпионом СССР (1985, 1986, 1990), победителем Кубка обладателей кубков (1986) и четырежды завоевывал обладателем Кубок СССР (1982, 1985, 1987, 1990). В 1986 году был награжден призом "Вратарь года" в СССР.

Чанов также выступал за ЦСКА-"Борисфен", за израильские клубы "Маккаби" из Хайфы (1990-1993) и "Бней Иегуда" (1993-1994). В 1991 году он стал чемпионом Израиля, еще дважды становился обладателем Кубка Израиля (1991, 1993).

В составе молодежной сборной СССР голкипер становился чемпионом Европы 1980 года. В 1988 году вместе со сборной СССР дошел до финала чемпионата Европы, также участвовал в чемпионате мира 1986 года, сыграв в одном матче - с командой Канады (2:0). Всего за сборную провел 21 игру, пропустив восемь мячей.