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В употреблении допинга в 2016 году уличено 25 белорусских спортсменов

Спорт
9 февраля, 13:01 UTC+3 МИНСК МИНСК 9, февраля. /ТАСС
Министр спорта страны Александр Шамко обратил особое внимание на ситуацию с допингом в тяжелой атлетике, где в последнее время все чаще фиксируются факты нарушения антидопинговых правил
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МИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Двадцать пять белорусских спортсменов были уличены в нарушении антидопинговых правил в 2016 году. Об этом сообщил министр спорта и туризма Белоруссии Александр Шамко.

"За последние два года в нарушении антидопинговых правил было уличено 44 белорусских спортсмена, в том числе, в 2015 году - 19, в 2016-м - 25", - приводит слова главы ведомства белорусское агентство БелаПАН.

Шамко обратил особое внимание на ситуацию с допингом в тяжелой атлетике, где в последнее время все чаще фиксируются факты нарушения антидопинговых правил. "В велоспорте мы также потеряли двух перспективных спортсменов", - добавил глава белорусского Минспорта.

Международный олимпийский комитет (МОК) осенью 2016 года объявил о лишении наград белорусских тяжелоатлетов Андрея Рыбакова (серебро Игр-2008), Анастасии Новиковой (бронза Игр-2008), Марины Шкерманковой и Ирины Кулеши (обе - бронза Олимпиады-2012) после перепроверки их допинг-проб.

Также в конце минувшего года были дисквалифицированы до конца 2020 года велогонщицы Марина Шмаенкова и Анна Лаптенок, в пробах которых были обнаружены следы эритропоэтина.

Ранее руководитель Национального антидопингового агентства (НАДА) Белоруссии Денис Мужжухин отмечал, что белорусская тяжелая атлетика находится "в зоне риска", в связи с чем количество допинг-тестов штангистов будет значительно увеличено.

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