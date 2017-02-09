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Бах: Олимпиада в Пхенчхане даст Южной Корее возможность удивить мир

Спорт
9 февраля, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года
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Томас Бах

Томас Бах

© EPA/ORLANDO BARRIA

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что зимние Игры 2018 года в Пхенчхане - это отличная возможность для Южной Кореи удивить мир. Слова Баха приводит пресс-служба МОК.

"Сегодня остается год до того момента, когда вы станете творить историю. Когда зимние Олимпийские игры в Пхенчхане наконец начнутся, у Южной Кореи будет возможность удивить весь мир. Проведение Олимпиады открывает уникальные возможности для написания новой главы в вашей спортивной истории", - сказал президент МОК.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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