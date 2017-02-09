Бах: Олимпиада в Пхенчхане даст Южной Корее возможность удивить мир

СМИ: NASA создало компьютерный чип, способный работать на ВенереКосмос 9 февраля, 15:04
Суд рассмотрит первые иски потерпевших по делу о теракте на Дубровке на 25 млн руб.Происшествия 9 февраля, 15:03
Парламент Башкирии рассмотрит законопроект о разрешении браков с 15 летВ стране 9 февраля, 15:03
Бах: Олимпиада в Пхенчхане даст Южной Корее возможность удивить мирСпорт 9 февраля, 15:03
Первый день Помпео: чего ожидать от визита главы ЦРУ в ТурциюМеждународная панорама 9 февраля, 15:00
Власенко: FINA подталкивает Россию к созданию Ассоциации водных видов спортаСпорт 9 февраля, 14:54
Чеферин: УЕФА не может влиять на решение о включении Мутко в совет ФИФАСпорт 9 февраля, 14:53
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее времяМеждународная панорама 9 февраля, 14:51
Чеферин: УЕФА будет претендовать минимум на 16 мест на ЧМ-2026Спорт 9 февраля, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что зимние Игры 2018 года в Пхенчхане - это отличная возможность для Южной Кореи удивить мир. Слова Баха приводит пресс-служба МОК.
"Сегодня остается год до того момента, когда вы станете творить историю. Когда зимние Олимпийские игры в Пхенчхане наконец начнутся, у Южной Кореи будет возможность удивить весь мир. Проведение Олимпиады открывает уникальные возможности для написания новой главы в вашей спортивной истории", - сказал президент МОК.
Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.