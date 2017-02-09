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Аввакумова и Васильев выступят на ЧМ по прыжкам на лыжах с трамплина

Спорт
9 февраля, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 21 по 5 марта
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ирина Аввакумова и Дмитрий Васильев примут участие в составе сборной России на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина выступят Евгений Климов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев, Алексей Ромашов, Александр Баженов и Максим Сергеев. У женщин в этой дисциплины на старт выйдут Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ксения Каблукова.

В лыжном двоеборье сборную России представят Эрнест Яхин, Нияз Набеев, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов и Самир Мастиев.

Чемпионат мира пройдет в финском Лахти с 21 по 5 марта.

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