Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии временно отстранен от тенниса

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии Оливер Андерсон временно отстранен от тенниса по подозрению в участии в договорном матче. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

Ранее сообщалось, что 18-летний австралиец подозревается в том, что принял участие в договорном матче на турнире серии "Челленджер" в Траралгоне (Австралия), который прошел в октябре 2016 года. Андерсон должен был проиграть первый сет матча против соотечественника Харрисона Ломба. Тот матч завершился победой Андерсона со счетом 4:6, 6:0, 6:2. Андерсону были предъявлены обвинения. 2 марта он должен явиться в суд для дачи показаний.

Отмечается, что спортсмен будет отстранен от тенниса до окончания расследования.

В настоящее время Андерсон занимает 1083-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.