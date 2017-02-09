Хоккеист сборной России Голышев назвал Капризова мастером с большой буквы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов - мастер с большой буквы, и у него все еще впереди. Такое мнение журналистам высказал его партнер по звену Анатолий Голышев.

Россияне выиграли в первом матче Шведских хоккейных игр со счетом 2:1 в Санкт-Петербурге у команды Финляндии. Голышев стал автором победного гола.

"Финны, как всегда, играли агрессивно. У нас была задача, мы вытерпели, выстояли. Кирилл - мастер с большой буквы, у него все впереди, он большой молодец, но ему надо еще больше работать, - сказал Голышев. - Мне игралось хорошо в этой тройке: что с ним, что с Вовой Ткачевым мы быстро нашли взаимопонимание".

На последнем молодежном чемпионате мира Капризов стал лучшим бомбардиром турнира и был признан его лучшим игроком.