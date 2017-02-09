Хоккеист сборной России Голышев назвал Капризова мастером с большой буквы

10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир ПутинМеждународная панорама 10 февраля, 0:01
Фуркад заявил, что всегда будет помнить о допинговом нарушении ЛогиноваСпорт 9 февраля, 23:44
Шведские хоккеисты обыграли чехов в матче третьего этапа ЕвротураСпорт 9 февраля, 23:34
Баскетболист ЦСКА Теодосич сожалеет, что не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБСпорт 9 февраля, 23:21
Хоккеист сборной России Голышев назвал Капризова мастером с большой буквыСпорт 9 февраля, 23:20
ЦСКА победил "Црвену Звезду" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 9 февраля, 23:12
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистовСпорт 9 февраля, 23:08
Берлинский кинофестиваль открылся фильмом "Джанго" Этьена КомараКультура 9 февраля, 23:06
Хоккеист Антипин может досрочно покинуть расположение сборной России из-за болезниСпорт 9 февраля, 22:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов - мастер с большой буквы, и у него все еще впереди. Такое мнение журналистам высказал его партнер по звену Анатолий Голышев.
Россияне выиграли в первом матче Шведских хоккейных игр со счетом 2:1 в Санкт-Петербурге у команды Финляндии. Голышев стал автором победного гола.
"Финны, как всегда, играли агрессивно. У нас была задача, мы вытерпели, выстояли. Кирилл - мастер с большой буквы, у него все впереди, он большой молодец, но ему надо еще больше работать, - сказал Голышев. - Мне игралось хорошо в этой тройке: что с ним, что с Вовой Ткачевым мы быстро нашли взаимопонимание".
На последнем молодежном чемпионате мира Капризов стал лучшим бомбардиром турнира и был признан его лучшим игроком.