Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист "Далласа" Гудлер забил гол в свои ворота при попытке отдать пас

Спорт
10 февраля, 4:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, февраля. /ТАСС
Голкипер "Далласа" Кари Лехтонен покинул ворота во время отложенного штрафа
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чешский нападающий "Далласа" Иржи Гудлер забросил шайбу в собственные ворота при попытке отдать передачу во время отложенного штрафа в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В конце первого периода гостевой встречи против "Оттавы" хоккеисты "Далласа" получили право на игру в большинстве за нарушение Зака Смита. Во время отложенного штрафа голкипер "Далласа" Кари Лехтонен покинул свои ворота, дав возможность шестому полевому игроку своей команды занять место на площадке. Чешский нападающий "Далласа" Гудлер, пытаясь развить атаку своей команды, отдал передачу защитникам, которые не успели перехватить шайбу, залетевшую в ворота. Таким образом, счет в матче, в котором идет второй период, стал 2:0 в пользу "Оттавы".

Пресс-служба лиги в сети микроблогов Twitter опубликовала видео курьезной шайбы

33-летний Гудлер, пропустивший большую часть сезона из- за травмы, проводит 24-й матч в текущем чемпионате. Кроме того, поединок с "Оттавой" стал юбилейным, 700-м для Гудлера в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего же на счету бывшего хоккеиста московского "Динамо" и "Ак Барса" 7 очков (2+5) в 23 матчах сезона-2016/17.

"Даллас" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 54 матчах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Футболисты сборной Камеруна
8
Сборная Камеруна стала победителем Кубка африканских наций
6
Сборная России проиграла команде Швеции в финале ЧМ по хоккею с мячом
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Довести до нерукопожатия: Фуркад разгневал российских биатлонистов
2
Генштаб Турции: трое турецких военнослужащих погибли при случайном ударе ВКС РФ в Сирии
3
Reuters: Трамп в разговоре с Путиным подверг критике новый договор по СНВ
4
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
5
СМИ: в Новой Зеландии на берег выбросилось более 400 китов
6
Календарь и результаты чемпионата мира по биатлону 2017 года
7
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
Темы дня
Реклама