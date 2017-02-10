Хоккеист "Далласа" Гудлер забил гол в свои ворота при попытке отдать пас

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чешский нападающий "Далласа" Иржи Гудлер забросил шайбу в собственные ворота при попытке отдать передачу во время отложенного штрафа в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В конце первого периода гостевой встречи против "Оттавы" хоккеисты "Далласа" получили право на игру в большинстве за нарушение Зака Смита. Во время отложенного штрафа голкипер "Далласа" Кари Лехтонен покинул свои ворота, дав возможность шестому полевому игроку своей команды занять место на площадке. Чешский нападающий "Далласа" Гудлер, пытаясь развить атаку своей команды, отдал передачу защитникам, которые не успели перехватить шайбу, залетевшую в ворота. Таким образом, счет в матче, в котором идет второй период, стал 2:0 в пользу "Оттавы".

Пресс-служба лиги в сети микроблогов Twitter опубликовала видео курьезной шайбы

Oooops... #DALvsOTT pic.twitter.com/zvcZkZNHeR — NHL (@NHL) 10 февраля 2017 г.

33-летний Гудлер, пропустивший большую часть сезона из- за травмы, проводит 24-й матч в текущем чемпионате. Кроме того, поединок с "Оттавой" стал юбилейным, 700-м для Гудлера в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего же на счету бывшего хоккеиста московского "Динамо" и "Ак Барса" 7 очков (2+5) в 23 матчах сезона-2016/17.

"Даллас" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 54 матчах.