К турниру готовы: что ждет Россию на Кубке конфедераций

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25 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание Совета оргкомитета "Россия-2018". Встреча прошла при участии делегации Международной федерации футбола (ФИФА) во главе с генсеком организации Фатмой Самурой.
На заседании председатель оргкомитета "Россия-2018", вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Россия готова к проведению Кубка конфедераций — 2017. Матчи турнира пройдут в четырех городах: Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.
ТАСС рассказывает о крупнейшем футбольном соревновании года среди сборных, представляет команды — участницы Кубка конфедераций 2017 года, а также вспоминает рекорды, установленные на предыдущих розыгрышах турнира.
В турнире, который традиционно считается репетицией чемпионата мира, участвуют восемь команд: сборная страны-хозяйки турнира, а также победители чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка Азии, Кубка Америки, Золотого кубка КОНКАКАФ, Кубка наций ОФК и Кубка африканских наций.
На групповом этапе Кубка конфедераций команды поделены на две группы по четыре команды. В плей-офф, который начинается с полуфинальной стадии, выходят по две сильнейших сборных из каждого квартета (команды, занявшие третьи и четвертые места в группе, завершают борьбу). Проигравшие в полуфиналах, встречаются в матче за третье место, а победители определяют обладателя трофея.
В этом году турнир откроется 17 июня, а финал состоится 2 июля. Оба матча пройдут на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. Именно эта арена станет центральной на турнире. Также матчи примут стадионы "Спартак" (Москва), "Фишт" (Сочи) и "Казань-Арена".
26 ноября 2016 года в Казани состоялась жеребьевка Кубка конфедераций. По ее итогам сборная России, автоматически посеянная в группу A, получила в соперники португальцев (чемпион Европы — 2016), мексиканцев (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ — 2015) и новозеландцев (победитель Кубка наций ОФК — 2016).
В квартет B попали команды Чили (победитель Кубка Америки — 2015), Австралии (победитель Кубка Азии — 2015) и Германии (чемпион мира 2014 года), а также команда-победительница Кубка африканских наций — 2017 (в феврале это право завоевала сборная Камеруна).
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Календарь Кубка конфедераций 2017 года
Чтобы посетить матчи Кубка конфедераций, необходимо приобрести билет на сайте FIFA.com/bilet. При этом существует несколько ограничений: один покупатель может приобрести не больше шести билетов на одну игру, число матчей для посещения не должно превышать десяти. Кроме того, болельщики могут купить максимум шесть пакетов билетов на определенный стадион.
Минимальная цена билетов для граждан РФ — 960 рублей (игры группового этапа и встреча за третье место). На матч-открытие Кубка конфедераций и полуфинальные игры билет стоит 2240 рублей, а на финал турнира — 2560 рублей.
19 апреля стартовал последний этап продаж билетов на матчи Кубка. До 2 июня их можно приобрести в порядке живой очереди и в режиме реального времени. После покупки билеты необходимо будет лично получить в билетных центрах ФИФА.
Для попадания на стадион, помимо билета, необходимо иметь на руках паспорт болельщика (также называемый Fan ID, анкета заполняется на сайте fan-id.ru). Иностранцам этот документ даст возможность безвизового въезда на территорию России и транспортные привилегии.
Основные центры выдачи паспорта болельщика открылись в декабре 2016 года во всех городах — участниках Кубка конфедераций. Паспорта начали выдавать 1 февраля. 20 апреля открылись две дополнительные точки выдачи Fan ID — в Краснодаре и Санкт-Петербурге.
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В марте города — хозяева Кубка конфедераций начали приобретать новый подвижной состав городского транспорта. Помимо этого, наследием мирового первенства станут перехватывающие парковки. Весь пассажирский транспорт, задействованный во время турнира, оснастят системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС.
Согласно стратегии, подписанной премьер-министром России Дмитрием Медведевым, максимальное время движения от вокзала, аэропорта или центра города до стадиона составит не больше двух часов.
При этом аэроэкспрессы будут работать только в трех городах: в Москве, Казани и Сочи. В Санкт-Петербурге запуск электропоездов от аэропорта Пулково до Витебского вокзала запланирован на конец 2018 года.
Что касается самого аэропорта, реконструкция Пулкова завершена, пропускная мощность централизованного терминала возросла до 18 млн человек в год. Инфраструктура полностью готова к Кубку конфедераций и чемпионату мира.
Реконструкция аэропорта Сочи была завершена еще к зимней Олимпиаде 2014 года, а казанского — к летней Универсиаде — 2013 (в настоящее время ведутся работы по увеличению пропускной способности на международных линиях). Также были реконструированы инфраструктурные объекты московского авиационного узла.
Для гостей турнира будут разработаны специальные туристические маршруты. Также в городах — хозяевах Кубка конфедераций будут открыты информационные центры.
Кубок конфедераций — правопреемник Кубка короля Фахда, который проводился в Саудовской Аравии. Под эгидой ФИФА разыгрывается с 1997 года. С 1999 года проводится в странах, которые через год примут чемпионат мира. С 2005 года разыгрывается раз в четыре года.
Рекордсмен по числу титулов победителя Кубка конфедераций — сборная Бразилии (1997, 2005, 2009, 2013).
Самые результативные игроки в истории турнира — бразилец Роналдиньо и мексиканец Куатемок Бланко (по девять мячей).
Самый результативные матчи в истории Кубка конфедераций состоялись в 1999 и 2013 годах: бразильцы обыграли команду Саудовской Аравии (8:2), а испанцы разгромили сборную Таити (10:0).
Рекорд по числу матчей на Кубках конфедераций принадлежит вратарю сборной Бразилии Диде, который выступал на пяти турнирах (22 игры).
Андрей Михайлов
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