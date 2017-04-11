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"Бостон" обеспечил себе первое место в Восточной конференции регулярного чемпионата НБА

Спорт
11 апреля, 6:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
В предыдущий раз "Селтикс" становились первыми в конференции по итогам регулярного сезона в 2008 году, когда выиграли чемпионский титул
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© EPA/PETER FOLEY

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. "Бостон" обыграл "Бруклин" со счетом 114:105 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и впервые с 2008 года обеспечил себе первое место в Восточной конференции.

Самым результативным игроком в составе "Бостона" стал Айзея Томас, набравший 27 очков. У "Бруклина" 26 очков и 12 подборов на счету Джереми Лина, 25 очков набрал Брук Лопес.

"Бостон" одержал 50-ю победу в 81 регулярном матче и обеспечил себе первое место в Восточной конференции. Действующий чемпион НБА "Кливленд" уступил в овертайме гостевого матча "Майами" (121:124) и не сможет опередить "Бостон", имея в активе 48 побед в 81 матче. "Бруклин" замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, одержав 20 побед за 81 игру.

В предыдущий раз "Бостон" занимал первое место в конференции по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2007/08, когда выиграл титул чемпиона.

Результаты других матчей:

"Филадельфия" - "Индиана" - 111:120;

"Детройт" - "Вашингтон" - 101:105;

"Милуоки" - "Шарлотт" - 89:79;

"Чикаго" - "Орландо" - 122:75.

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