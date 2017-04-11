ФИФА: Федерация футбола Греции много лет шпионила за игроками национальной сборной

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Федерация футбола Греции на протяжении многих лет шпионила за игроками и персоналом национальной сборной с помощью скрытых камер и подслушивающих устройств. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на заявление Международной федерации футбола (ФИФА).
В ноябре 2016 года правительство Греции передало управление местной федерацией футбола ФИФА. Это было связано с коррупцией в греческом футболе, которая, по словам вице-министра спорта Греции Ставроса Контониса, носила эпидемический характер. Месяцем ранее ФИФА создала специальный комитет для исправления ситуации.
Комитет ФИФА провел расследование и выявил целый ряд нарушений. "Комитет с гневом, глубоким разочарованием и чувством стыда сообщает, что обнаружила подтверждение того, что Федерация футбола Греции прослушивала сотрудников организации, игроков и тренеров национальной команды. Это является ударом по греческому футболу. В интересах каждого, кто замешан в этом, прекратить молчание и рассказать правду", - говорится в сообщении.
Главной задачей комитета ФИФА является приведение нынешнего устава Федерации футбола Греции в соответствие с нормами ФИФА, а также проведение новых выборов руководства организации до 31 мая.