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Ковалев надеется, что Уорд покажет себя мужиком и не сорвет бой под предлогом травмы

Спорт
11 апреля, 10:38 дата обновления: 11 апреля, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, апреля. /ТАСС
Бой Ковалев - Уорд пройдет 17 июня в Лас-Вегасе
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Сергей Ковалев (слева) и Андре Уорд

Сергей Ковалев (слева) и Андре Уорд

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев надеется, что американец Андре Уорд не сорвет бой- реванш и выйдет на ринг против него 17 июня. Об этом Ковалев заявил на пресс-конференции к поединку, видео которого опубликовано пресс-службой россиянина.

Бой Ковалев - Уорд пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

"Главное, чтобы он не соскочил с боя за неделю под предлогом травмы или еще чего-то, - отметил Ковалев. - Надеюсь, что Уорд - настоящий мужик, и он выйдет на ринг 17 июня".

Уорд заявил, что не будет избегать поединка с Ковалевым. "Никто не сможет вспомнить боксера, боя с которым я бы избежал, потому что я этого не делал. Ковалев не так грозен, как об этом говорят", - заявил Уорд.

"Могу заверить, что Ковалев увидит меня на ринге 17 июня, - продолжил американец. - Но в этот день ничего не изменится. Со мной вы или против меня, но посмотрите бой, это будет отличное шоу".

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.

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