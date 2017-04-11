Ковалев надеется, что Уорд покажет себя мужиком и не сорвет бой под предлогом травмы

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев надеется, что американец Андре Уорд не сорвет бой- реванш и выйдет на ринг против него 17 июня. Об этом Ковалев заявил на пресс-конференции к поединку, видео которого опубликовано пресс-службой россиянина.
Бой Ковалев - Уорд пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Победитель станет обладателем чемпионских титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).
"Главное, чтобы он не соскочил с боя за неделю под предлогом травмы или еще чего-то, - отметил Ковалев. - Надеюсь, что Уорд - настоящий мужик, и он выйдет на ринг 17 июня".
Уорд заявил, что не будет избегать поединка с Ковалевым. "Никто не сможет вспомнить боксера, боя с которым я бы избежал, потому что я этого не делал. Ковалев не так грозен, как об этом говорят", - заявил Уорд.
"Могу заверить, что Ковалев увидит меня на ринге 17 июня, - продолжил американец. - Но в этот день ничего не изменится. Со мной вы или против меня, но посмотрите бой, это будет отличное шоу".
В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.
На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.