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Пловец Тарасевич считает текущий сезон самым сложным в карьере

Спорт
11 апреля, 19:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Спортсмен занял второе место на чемпионате России на дистанции 100 м на спине и выполнил отборочный норматив на ЧМ-2017
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Григорий Тарасевич

Григорий Тарасевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский пловец Григорий Тарасевич считает сезон-2016/17 сложнейшим в своей карьере. Об этом он рассказал журналистам.

Спортсмен занял второе место на чемпионате России по плаванию в Москве на дистанции 100 м на спине и выполнил отборочный норматив на чемпионат мира - 2017 по водным видам спорта в Будапеште. Победителем заплыва стал бронзовый призер Олимпиады-2016 Евгений Рылов.

"Заплыв был хороший, с каждым годом все быстрее и быстрее, соперники прогрессируют, - сказал Тарасевич. - На данный момент считаю, что показал достойный результат, учитывая то, каким сложным у меня получается этот сезон. Это самый сложный сезон в моей жизни - последний год университетских соревнований в США, там был достаточно плотный график. Это осложнило подготовку к чемпионату России, поскольку по датам все получилось очень неудачно".

"Мне трудно сейчас оценить свою степень готовности к чемпионату России, это можно будет сделать только по окончании соревнований, - добавил пловец. - Но, учитывая все обстоятельства, думаю, подготовился хорошо. В том числе был на сборах в Казани".

По словам Тарасевича, он еще не знает своего соревновательного расписания перед чемпионатом мира - 2017. "Есть начальный план подготовки к чемпионату мира, но его еще нужно обсудить с главным тренером сборной России, - отметил он. - Первоначальной задачей было отобраться на чемпионат мира, сейчас будем смотреть, что делать дальше".

Чемпионат мира - 2017 пройдет с 16 по 30 июля.

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