НОК Швейцарии подтвердил выдвижение Сьона в качестве кандидата на проведение ОИ-2026

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Швейцария подтвердила выдвижение Сьона в качестве кандидата на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Швейцарии.

Решение было ратифицировано на внеочередном заседании швейцарского парламента по спорту. Ранее город Сьон был выдвинут Национальным олимпийским комитетом Швейцарии после прослушивания двух докладов рабочей группы. Исследование, в частности, показало, что Игры могут принести Швейцарии доход в размере 2,1-2,5 млрд швейцарских франков. Результаты работы также показали, что Швейцария имеет хорошие шансы на победу на выборах столицы Олимпиады-2026.

Швейцария дважды принимала зимние Олимпийские игры - в 1928 и 1948 годах, оба раза в Санкт-Морице.

Ранее также сообщалось о выдвижении кандидатур турецкого Эрзурума и Стокгольма.