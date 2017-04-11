Матч Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" перенесен из-за взрыва

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БЕРЛИН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между немецкой "Боруссией" и "Монако" перенесен на 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.
Причиной переноса стал взрыв, который произошел рядом с автобусом "Боруссии". Инцидент произошел перед отъездом команды на стадион "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Сообщалось, что пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра, он был направлен в больницу.
Футболист "Боруссии" Лукаш Пищек сообщил, что взрыв произошел, когда игроки подходили к автобусу.
"Матч начнется в 18:45 (19:45 мск), - отметили в клубе. - Билеты остаются действительными". В команде призвали находящихся на стадионе болельщиков оставаться на арене и сохранять спокойствие, чтобы "обеспечить организованный отъезд" фанатов.
По данным полиции Дортмунда, в настоящий момент нет угрозы безопасности посетителям стадиона.
The current state of the Borussia Dortmund team bus... pic.twitter.com/OW8LQngDoM— FourFourTweet (@FourFourTweet) 11 апреля 2017 г.