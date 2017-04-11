Marca: футболист "Боруссии" Бартра избежал серьезных травм после взрыва

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МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Повреждения испанского защитника дортмундского футбольного клуба "Боруссия" Марка Бартры, пострадавшего после взрыва, не являются серьезными. Об этом сообщает испанское издание Marca.
Во вторник перед отъездом футболистов "Боруссии" на стадион "Сигнал Идуна Парк", где должен был пройти первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Монако", произошли три взрыва малой мощности. В итоге Бартра был доставлен в больницу с порезами.
В результате произошедших событий было решено перенести матч на 12 апреля, встреча начнется в 19:45 мск.