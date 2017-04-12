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Крамник и Ананд выступят на шахматном супертурнире в Цюрихе

Спорт
12 апреля, 0:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Турнир пройдет в одном из старейших в Европе Цюрихском шахматном клубе
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Традиционный шахматный супертурнир открывается в швейцарском Цюрихе. В нынешнем году он посвящен памяти Виктора Корчного, а среди участников - бывшие чемпионы мира Вишванатан Ананд и Владимир Крамник, а также один из сильнейших шахматистов современности Хикару Накамура из США.

Турнир пройдет в одном из старейших в Европе Цюрихском шахматном клубе при поддержке российского бизнесмена Олега Скворцова. На сей раз в главном соревновании примут участие восемь шахматистов - помимо Ананда, Крамника и Накамуры, это Борис Гельфанд из Израиля, россияне Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Григорий Опарин, а также местный гроссмейстер Янник Пеллетье.

Соперники сыграют в два круга - в первом с так называемым "новым классическим" контролем времени (45 минут на партию плюс 30 секунд за каждый ход), во втором - по регламенту блица (10 минут с добавлением пять секунд за ход). За победу в первом круге начисляются два очка, ничью - одно, в блице - 1 и 0,5 соответственно.

В среду будет сыгран блиц-турнир, который является жеребьевкой - его результаты определят места участников в турнирной сетке. Кроме того, 12 апреля состоится показательный матч между организатором турнира Олегом Скворцовым и Анандом. Партии первого круга будут сыграны 13-16 апреля (соперники проведут по несколько партий в день), блица - 17 апреля.

Как рассказал ТАСС Олег Скворцов, турнир в Цюрихе пропагандирует "креативные" шахматы, здесь по так называемой "новой классике" играют те, кто не любит ничьи. "Мы хотим, чтобы партии длились примерно по два часа - это будет интересно и зрителям, и самим игрокам", - заявил Скворцов.

Параллельно с основным турниром в Цюрихе впервые пройдет открытый фестиваль с участием таких известных гроссмейстеров, как Алексей Широв из Латвии, Александр Мотылев из России, Лук ван Вели из Нидерландов.

Турнир памяти Виктора Корчного

В нынешнем году супертурнир в Цюрихе проводится в память знаменитого гроссмейстера Виктора Корчного, который скончался в Швейцарии в июне прошлого года. В 1976 году Корчной отказался возвращаться в СССР и стал выступать за альпийскую страну, сыграв в двух легендарных матчах за чемпионский титул с Анатолием Карповым - в 1978 году в Багио (Филиппины), в 1981-м - в итальянском Мерано. Оба раза советский чемпион мира Карпов победил, защитив свою корону.

Карпов станет гостем нынешнего турнира в Цюрихе и вспомнит вместе с зрителями перипетии двух матчей с Корчным, которые в те годы носили ярко выраженную политическую окраску.

В 2012 году в Цюрихском шахматном клубе состоялся матч между Крамником и армянином Ароняном, который завершился вничью - 3:3, а через год прошел первый супертурнир, посвященный 60-летию знаменитого турнира претендентов 1953 года. Тогда в Цюрихе победил Василий Смыслов, став соперником чемпиона мира Михаила Ботвинника.

В 2014 году в Цюрихе прошел первый в истории турнир 23-й категории (со средним рейтингом участников 2801), победителем которого стал чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии. Два последних турнира в Цюрихе выиграл Хикару Накамура.

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