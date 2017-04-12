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"Боруссия": защитник Бартра получил перелом лучевой кости во время взрыва

Спорт
12 апреля, 0:45 дата обновления: 12 апреля, 0:56 UTC+3
По словам представителя клуба Саши Флигге, футболисту была сделана операция
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Марк Бартра

Марк Бартра

© EPA/KIKO HUESCA

БЕРЛИН, 12 апреля. /ТАСС/. Лучевая кость сломана у защитника футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Марка Бартры после взрывов, прогремевших у автобуса футбольного клуба, ему проведена операция. Об этом сообщил представитель клуба Саша Флигге.

"У него сломана лучевая кость, а также инородные предметы попали в правую руку", - сказал он.

Сейчас повреждения Бартры оцениваются как тяжелые. Ранее сообщалось, что он всего лишь получил порезы и уже выписан из больницы.

Во вторник  около автобуса "Боруссии", на котором игроки отправлялись на игру Лиги чемпионов, произошли три маломощных взрыва. В результате испанский защитник "Боруссии" Бартра был доставлен в больницу. Матч "Боруссия" - "Монако" был перенесен на 12 апреля. Начало встречи - 19:45 мск.

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