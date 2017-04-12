Аллегри: "Ювентус" заставил себя уважать в Европе после победы над "Барселоной"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что главным результатом его работы в клубе является то, что итальянская команда пользуется уважением в Европе. Такое мнение тренер высказал после победы в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Барселоны", слова Аллегри приводит Mediaset Premium.

Во вторник "Ювентус" в Турине одержал крупную победу со счетом 3:0 над испанской "Барселоной" в первом матче 1/4 финала. Забитыми мячами отметились Пауло Дибала (7-я, 22-я минута) и Джорджо Кьеллини (55).

"Сегодня мы показали отличный футбол, сыграв хорошо и в защите, и в нападении. Первый шаг на пути в полуфинал сделан, но ответная встреча будет совсем другой. В ответной игре будем играть с прицелом на ворота соперников и искать возможность забить голы. "Ювентус" теперь уважают в Европе, считаю, что это главный результат моей работы в клубе за три года", - сказал Аллегри.

Он также отметил игру аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, который забил два мяча. "Дибала сегодня показал свой уровень, сыграв выдающийся матч. Но не стал бы выделять лишь его одного, что стало бы неуважением к остальным партнерам, все сыграли хорошо. Мы забили трижды и не уступили, вот, что на самом деле важно", - добавил Аллегри официальному сайту турнира.

В свою очередь, главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заявил, что пережил кошмар в матче с "Ювентусом", отметив, что команда приложит максимум усилий, чтобы отыграться в ответном матче.

"В такой кошмарный день, как сегодня, когда удача полностью отвернулась от нас, нам тяжело надеяться на успешный исход в противостоянии, но мы приложим все усилия. Мы плохо провели первый тайм, во втором стали действовать гораздо лучше, но пропустили третий гол. Считаю, если "Барселона" продемонстрирует свой уровень, то сможет забить четыре мяча любой команде", - приводит слова Луиса Энрике Тuttomercato.

Ответная встреча пройдет в Барселоне 19 апреля.