Хоккеист "Чикаго" Анисимов готов сыграть в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Артем Анисимов, выбывший в середине марта из-за травмы колена, заявил, что полностью восстановился и готов принять участие в первом матче стартовой серии плей-офф против "Нэшвилла". Слова российского хоккеиста приводит пресс-служба лиги.
Анисимов пропустил 13 последних матчей команды в регулярном чемпионате. Он получил травму 15 марта в гостевой игре против "Монреаля" (4:2), покинув площадку в концовке первого периода при помощи врачей после неудачного силового приема российского нападающего "Монреаля" Александра Радулова. Радулов не смог удержаться на льду и упал на левую ногу нападающего "Чикаго", повредив ему колено. В нынешнем сезоне 28-летний Анисимов провел 64 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 45 очков (22+23) по системе "гол+пас".
"Я чувствую себя хорошо, я счастлив принять участие в полноценной тренировке с командой. Я готов играть. Было тяжело смотреть со стороны на матчи, но я понимал, что это хорошо для моей ноги, которая должна была полностью восстановиться от повреждения, дав мне возможность вернуться", - сказал Анисимов.
На утренней тренировке Анисимов занимался в привычном для себя втором звене, в котором он выступает вместе с соотечественником Артемием Панариным и американцем Патриком Кейном.
В первом раунде плей-офф Западной конференции "Чикаго" встретится с "Нэшвиллом". Стартовый матч серии 1/8 финала состоится в ночь на пятницу на домашней арене "Чикаго".