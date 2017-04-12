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Клуб НБА "Миннесота" представил новый логотип команды

Спорт
12 апреля, 6:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
По словам и откликам спортивных болельщиков, новая эмблема баскетбольной команды копирует логотип клуба Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотс"
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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота Тимбервулвз" представил новый логотип команды, который будет использоваться со следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На новом логотипе команды изображен воющий лесной волк на фоне баскетбольного мяча. Логотип исполнен в темно синей цветовой гамме с вкраплениями серого и зеленого цветов.

Новый логотип "Миннесоты" был представлен перед заключительным домашним матчем регулярного чемпионата против "Оклахомы" (98:100).

Обсуждение нового логотипа команды вызвало бурную реакцию среди болельщиков клуба. По словам многих спортивных фанатов и болельщиков, новая эмблема "Миннесоты" копирует логотип клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона Койотс", где в похожем виде изображен воющий койот.

В текущем регулярном чемпионате НБА "Миннесота" одержала 31 победу в 81 матче и не смогла пробиться в плей-офф.

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