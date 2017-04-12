Клуб НБА "Миннесота" представил новый логотип команды

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота Тимбервулвз" представил новый логотип команды, который будет использоваться со следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На новом логотипе команды изображен воющий лесной волк на фоне баскетбольного мяча. Логотип исполнен в темно синей цветовой гамме с вкраплениями серого и зеленого цветов.

Новый логотип "Миннесоты" был представлен перед заключительным домашним матчем регулярного чемпионата против "Оклахомы" (98:100).

#Twolves unveil new team logo, which will be implemented beginning with the 2017-18 season. Full logo: pic.twitter.com/CTq17I4KOT — Timberwolves PR (@Twolves_PR) 12 апреля 2017 г.

Обсуждение нового логотипа команды вызвало бурную реакцию среди болельщиков клуба. По словам многих спортивных фанатов и болельщиков, новая эмблема "Миннесоты" копирует логотип клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона Койотс", где в похожем виде изображен воющий койот.

The new Minnesota Timberwolves logo looks a little too familiar . pic.twitter.com/PBS1UTp2rM — Hockey News (@Hockeynews8) 12 апреля 2017 г.

В текущем регулярном чемпионате НБА "Миннесота" одержала 31 победу в 81 матче и не смогла пробиться в плей-офф.