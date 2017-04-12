Межведомственная комиссия одобрила идею проведения в РФ баскетбольного Кубка мира - 2023

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований в среду одобрила предложение Российской федерации баскетбола (РФБ) о подаче заявки на проведение в России Кубка мира 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.
"Межведомственная комиссия согласилась с предложением РФБ, кабинета министров Татарстана, правительств Москвы, Санкт-Петербурга о выдвижении кандидатуры России на право проведения Кубка мира - 2023 и рекомендовала РФБ в установленном порядке направить в Международную федерацию баскетбола комплект заявочных документов по выдвижению кандидатуры нашей страны на право проведения этого турнира", - говорится в заявлении.
Кубок мира - 2023 станет отборочным турниром к летним Олимпийским играм - 2024. Для проведения матчей турнира предложено рассмотреть Москву, Санкт-Петербург и Казань.
Ранее Россия и СССР не принимали чемпионат мира по баскетболу. С 2014 года турнир именуется Кубком мира.
Место проведения мужского Кубка мира - 2023 будет определено в декабре 2017 года.