Газзаев: решение суда не помешает российским паралимпийцам выступить на Играх-2018

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Решение Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) в Лозанне о признании недопуска российских спортсменов к участию в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро легитимным не должно помешать спортсменам выступить на предстоящей зимней Паралимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.
Решение Федерального суда Швейцарии было опубликовано в среду. Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.
"Я уверен, что, несмотря на решение Федерального суда Швейцарии, наши паралимпийцы смогут принять участие в Играх 2018 года. Моя уверенность основана на гарантиях, которые были получены делегацией Государственной думы от руководства МПК (Международного паралимпийского комитета) на февральской встрече в Бонне", - сказал Газзаев.
"Напомню слова президента МПК Филиппа Крейвена, который заявил, что гарантия участия в Паралимпиаде для наших спортсменов зависит от выполнения Паралимпийским комитетом России необходимых международных требований", - добавил он.
Главным требованием является восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Международный паралимпийский комитет (МПК) 7 августа 2016 года дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Последующая апелляция ПКР в КАС на решение о дисквалификации была отклонена.