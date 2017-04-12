Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газзаев: решение суда не помешает российским паралимпийцам выступить на Играх-2018

Спорт
12 апреля, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Уверенность депутата основана на гарантиях, которые были получены делегацией Государственной думы от руководства МПК на февральской встрече в Бонне
Поделиться
Материал из 1 страницы
Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Решение Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (КАС) в Лозанне о признании недопуска российских спортсменов к участию в Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро легитимным не должно помешать спортсменам выступить на предстоящей зимней Паралимпиаде. Такое мнение ТАСС высказал зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

Решение Федерального суда Швейцарии было опубликовано в среду. Зимние Паралимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Смотрите также
Члены сборной России на церемонии открытия Всероссийских соревнований среди паралимпийцев
Суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на недопуск сборной России к Паралимпиаде-2016

"Я уверен, что, несмотря на решение Федерального суда Швейцарии, наши паралимпийцы смогут принять участие в Играх 2018 года. Моя уверенность основана на гарантиях, которые были получены делегацией Государственной думы от руководства МПК (Международного паралимпийского комитета) на февральской встрече в Бонне", - сказал Газзаев.

"Напомню слова президента МПК Филиппа Крейвена, который заявил, что гарантия участия в Паралимпиаде для наших спортсменов зависит от выполнения Паралимпийским комитетом России необходимых международных требований", - добавил он.

Главным требованием является восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Международный паралимпийский комитет (МПК) 7 августа 2016 года дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от Игр-2016 по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Последующая апелляция ПКР в КАС на решение о дисквалификации была отклонена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
2
Грузия до конца года не планирует закупать российский газ
3
На Украине предложили перенести День космонавтики на другую дату
4
Трамп: Си Цзиньпин "сразу же понял", почему США нанесли удар по базе в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
Темы дня
Загрузка...
Реклама