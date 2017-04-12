Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию A

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Футбольный арбитр Виталий Мешков из Московской области выведен из категории Pro и переведен в категорию A. Об этом говорится в распоряжении главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского.

Отмечается, что причиной такого решения стали ошибки и низкий уровень судейства в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и пермским "Амкаром". Встреча 22-го тура чемпионата, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась вничью - 2:2.

Также из категории Pro в категорию A "в связи с систематическими грубыми ошибками" переведен ассистент Мешкова Ринат Деушев.

Кроме того, за ошибки, допущенные в матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московским "Спартаком-2" и санкт-петербургским "Зенитом-2" (2:1) из списка судей профессионального футбола выведен Андрей Фисенко, а инспектор встречи Владимир Мосягин исключен из списка инспекторов профессионального футбола.