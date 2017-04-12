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Футбольный судья Мешков переведен из категории Pro в категорию A

Спорт
12 апреля, 16:25 дата обновления: 12 апреля, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Причиной такого решения стали ошибки и низкий уровень судейства в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и пермским "Амкаром"
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Виталий Мешков (справа)

Виталий Мешков (справа)

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Футбольный арбитр Виталий Мешков из Московской области выведен из категории Pro и переведен в категорию A. Об этом говорится в распоряжении главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского.

Отмечается, что причиной такого решения стали ошибки и низкий уровень судейства в матче чемпионата России между самарскими "Крыльями Советов" и пермским "Амкаром". Встреча 22-го тура чемпионата, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась вничью - 2:2.

Также из категории Pro в категорию A "в связи с систематическими грубыми ошибками" переведен ассистент Мешкова Ринат Деушев.

Кроме того, за ошибки, допущенные в матче 29-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между московским "Спартаком-2" и санкт-петербургским "Зенитом-2" (2:1) из списка судей профессионального футбола выведен Андрей Фисенко, а инспектор встречи Владимир Мосягин исключен из списка инспекторов профессионального футбола. 

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