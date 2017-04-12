Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминация

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях положительно, но их выступления под нейтральным флагом являются дискриминацией спортсменов. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В понедельник IAAF допустила семерых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Среди них - чемпионы мира 2015 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Мария Кучина (прыжки в высоту).

"То, что они получают возможность выступать, это положительно, - сказал Жуков. - Но нейтральный флаг мне непонятен, все знают, что это российские спортсмены. Хотя спортсмены должны выступать, но это дискриминация спортсменов - зачем это надо. Вся необходимая помощь, в том числе финансовая, будет им оказана".

Из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. На данный момент заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам направили около 100 россиян. В феврале нынешнего года IAAF допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского. В 2016 году допуск получила прыгунья в длину Дарья Клишина.