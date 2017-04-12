Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жуков: выступления спортсменов под нейтральным флагом непонятны, это дискриминация

Спорт
12 апреля, 16:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
По словам главы ОКР, будет оказана вся необходимая помощь допущенным к международным стартам легкоатлетам РФ
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Жуков

Александр Жуков

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях положительно, но их выступления под нейтральным флагом являются дискриминацией спортсменов. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В понедельник IAAF допустила семерых российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Среди них - чемпионы мира 2015 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Мария Кучина (прыжки в высоту).

"То, что они получают возможность выступать, это положительно, - сказал Жуков. - Но нейтральный флаг мне непонятен, все знают, что это российские спортсмены. Хотя спортсмены должны выступать, но это дискриминация спортсменов - зачем это надо. Вся необходимая помощь, в том числе финансовая, будет им оказана".

Из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных турнирах. На данный момент заявки в IAAF на индивидуальный допуск к стартам направили около 100 россиян. В феврале нынешнего года IAAF допустила к участию в соревнованиях Анжелику Сидорову, Кристину Сивкову и Алексея Сокирского. В 2016 году допуск получила прыгунья в длину Дарья Клишина.

Смотрите также

Легкоатлетам РФ дали волю, но не вернули флаг: Шубенков и Кучина допущены до соревнований
Андриянов и Петряшов не допущены к стартам из-за отсутствия в пуле тестирования IAAF
Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае
Мутко: российские легкоатлеты должны соревноваться, пусть даже под нейтральным флагом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
Старт гонки Гран-при Китая
10
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
25
СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в первом матче финала плей-офф КХЛ
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Грузия до конца года не планирует закупать российский газ
2
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
3
На Украине предложили перенести День космонавтики на другую дату
4
Трамп: Си Цзиньпин "сразу же понял", почему США нанесли удар по базе в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
7
СМИ: метро Киева оказалось под угрозой остановки
Темы дня
Загрузка...
Реклама