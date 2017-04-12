"Спартак-Нальчик" и "Спартак-2" сыграли вничью в матче ФНЛ

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. "Спартак-Нальчик" сыграл вничью с московским "Спартаком-2" со счетом 1:1 в домашнем матче 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе хозяев забитым мячом отметился Аслан Дашаев (28-я минута). У гостей отличился Силванус Нимели (72).
"Спартак-Нальчик" поднялся на 13-е место в таблице чемпионата, набрав 35 очков. Московская команда занимает четвертую строчку с 46 очками.
Следующие матчи команды проведут 17 апреля. "Спартак-2" примет владивостокский "Луч-Энергию", "Спартак-Нальчик" сыграет в гостях с "Тосно", представляющим Ленинградскую область.