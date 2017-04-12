"Евпатория" и "Крымтеплица" вышли в финал Кубка Крыма по футболу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольные клубы "Евпатория" и "Крымтеплица" вышли в финал второго розыгрыша Кубка Крыма.
В полуфинальных матчах "Евпатория" на своем поле со счетом 6:3 переиграла "КФУ-Бахчисарай", а "Крымтеплица" из Симферопольского района также дома с минимальным счетом 1:0 - феодосийскую "Кафу".
В чемпионате Крыма после 19 туров "Крымтеплица" занимает первое, а "Евпатория" - четвертое место. Кубок премьер-лиги Крымского футбольного союза разыгрывается во второй раз. В 2016 году первым обладателем трофея стал "Бахчисарай".
Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате Крыма под эгидой КФС участвуют восемь команд.
Финал Кубка пройдет 9 мая в Симферополе.