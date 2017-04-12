Пловчиха Фесикова не думает о завершении карьеры, пока способна конкурировать

Криштиану Роналду первым в истории футбола забил сто голов в еврокубкахСпорт 12 апреля, 23:45
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:41
Силкин: "Динамо" в следующем сезоне может побороться за еврокубкиСпорт 12 апреля, 23:37
"Атлетико" обыграл "Лестер" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт 12 апреля, 23:34
ФК "Динамо" получает от ВТБ около 1,7 млрд рублей в годСпорт 12 апреля, 23:26
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка ГагаринаСпорт 12 апреля, 23:16
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"Международная панорама 12 апреля, 23:11
Перед "Динамо" поставлена задача на следующий сезон остаться в РФПЛСпорт 12 апреля, 23:09
Шунин: "Динамо" должно стать чемпионом ФНЛ и порадовать болельщиковСпорт 12 апреля, 22:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Анастасия Фесикова (Зуева) не думает о завершении карьеры и намерена выступать до тех пор, пока способна выдерживать конкуренцию. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
Фесикова одержала победу на чемпионате России на дистанции 50 м на спине с результатом 27,93 секунды и выполнила отборочный норматив на чемпионат мира - 2017 в Будапеште.
"Об Играх в Токио пока не думаю, так далеко я не смотрю, постепенно, маленькими шажками двигаюсь, - сказала 26-летняя спортсменка. - Отобралась на чемпионат мира, это здорово. Конечно, хотелось выполнить отборочный норматив, но до конца не верилось. Рада, что все сложилось с отбором".
"Конечно, сейчас все идет как, не скажу, что завершение карьеры, но я плаваю пока есть силы, все равно сейчас самое основное для меня - это семья, - добавила Фесикова. - Это не просто, иногда хочется отдохнуть, поспать, но мне нравится так жить, я от этого кайфую. Пока есть силы, пока никто не обгоняет на "полтиннике", до тех пор я буду плыть". В 2013 году спортсменка вышла замуж за пловца Сергея Фесикова и родила сына.
По словам спортсменки, дистанцию 200 м на спине она предпочла убрать из своей программы. "Такие дистанции, как 100 и 200 метров, уже даются тяжеловато, вот 200 метров уже убрали, посмотрим, что будет завтра на "сотне", - подчеркнула Фесикова. - Дистанция 200 метров требует молодости и большой работы".
Чемпионат России проходит в московском спорткомплексе "Олимпийский" с 10 по 14 апреля.