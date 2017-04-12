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Пловчиха Фесикова не думает о завершении карьеры, пока способна конкурировать

Спорт
12 апреля, 21:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Для серебряного призера Олимпиады-2012 сейчас главное - семья
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Анастасия Фесикова

Анастасия Фесикова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне Анастасия Фесикова (Зуева) не думает о завершении карьеры и намерена выступать до тех пор, пока способна выдерживать конкуренцию. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Фесикова одержала победу на чемпионате России на дистанции 50 м на спине с результатом 27,93 секунды и выполнила отборочный норматив на чемпионат мира - 2017 в Будапеште.

"Об Играх в Токио пока не думаю, так далеко я не смотрю, постепенно, маленькими шажками двигаюсь, - сказала 26-летняя спортсменка. - Отобралась на чемпионат мира, это здорово. Конечно, хотелось выполнить отборочный норматив, но до конца не верилось. Рада, что все сложилось с отбором".

"Конечно, сейчас все идет как, не скажу, что завершение карьеры, но я плаваю пока есть силы, все равно сейчас самое основное для меня - это семья, - добавила Фесикова. - Это не просто, иногда хочется отдохнуть, поспать, но мне нравится так жить, я от этого кайфую. Пока есть силы, пока никто не обгоняет на "полтиннике", до тех пор я буду плыть". В 2013 году спортсменка вышла замуж за пловца Сергея Фесикова и родила сына.

По словам спортсменки, дистанцию 200 м на спине она предпочла убрать из своей программы. "Такие дистанции, как 100 и 200 метров, уже даются тяжеловато, вот 200 метров уже убрали, посмотрим, что будет завтра на "сотне", - подчеркнула Фесикова. - Дистанция 200 метров требует молодости и большой работы".

Чемпионат России проходит в московском спорткомплексе "Олимпийский" с 10 по 14 апреля.

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