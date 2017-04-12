"Динамо" и "Химки" сыграли вничью в первенстве ФНЛ

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" сыграло вничью с подмосковными "Химками" со счетом 0:0 в домашнем матче 31-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
"Динамо" не проигрывает в турнире уже на протяжении 14 матчей.
В турнирной таблице "Динамо" продолжает лидировать, набрав 69 очков. За семь туров до конца чемпионата бело-голубые могут обеспечить себе выход в премьер-лигу, если "СКА-Хабаровск", у которого в активе 46 очков, не выиграет свой матч против калининградской "Балтики", где в настоящее время идет второй тайм. "Химки" с 40 очками идут на 11-й позиции.
В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью", "Химки" на своем поле примут "Балтику". Обе встречи пройдут 17 апреля.