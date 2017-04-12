Московское "Динамо" обеспечило себе выход в РФПЛ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" гарантировало себе путевку в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) за семь туров до окончания первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 0:0 в гостевом матче 31-го тура первенства. Хабаровский клуб набрал 47 очков и занимает третье место в таблице ФНЛ, уступая "Динамо" 22 очка за семь туров до конца турнира. Таким образом, "Динамо", которое ранее в среду сыграло вничью с "Химками" со счетом 0:0, займет минимум второе место по итогам сезона, что дает право выступать в высшем дивизионе чемпионата страны.

По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в своей истории вылетело из высшего дивизиона отечественного футбола. До этого московская команда была единственной, не вылетавшей во второй по значимости дивизион чемпионата страны.