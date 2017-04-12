Волейболисты московского "Динамо" проиграли "Берлину" и выбыли из Лиги чемпионов

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Динамо" (Москва) проиграл немецкому "Берлину" в ответном матче "Раунда шести" Лиги чемпионов.
Матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 2-3. Первая встреча также завершилась победой немецкой команды с тем же счетом.
В "Финале четырех" "Берлин" сыграет с победителем противостояния между российскими "Зенитом" и "Белогорье".